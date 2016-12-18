Ибрагимович отказался переходить в китайский клуб за 140 миллионов евро

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович пренебрежительно отнесся к невероятному предложению от китайского клуба, сообщает Daily Mail. Одна из команд суперлиги готова была заплатить 35-летнему форварду 140 миллионов евро, однако футболист заявил о намерении продолжить свою карьеру в "МЮ". Китайский клуб, надеющийся на миллионные доходы от подписания Ибрагимовича, пытался подписать его еще летом, когда форвард был свободным агентом. Тогда швед ответил отказом на зарплату в 66 миллионов евро в год. В текущем сезоне форвард провел 25 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.