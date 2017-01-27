Эбесилио следом за Ямбере перешел из "Анжи" в АПОЭЛ

Полузащитник "Анжи" Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Как сообщает пресс-служба АПОЭЛа, с 25-летним голландцем подписан контракт до 2019 года. Футболист взял себе номер 6. За махачкалинцев хавбек в этом сезоне сыграл в 14 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Напомним, ранее в АПОЭЛ перебрался защитник Седрик Ямбере, который в первой половине сезона выступал за "Анжи".
Σναψη συμφωνας με Lorenzo Ebecilio https://t.co/mQAeJdt9za pic.twitter.com/WbR0Qe9QoW– APOEL FC (@apoelfcofficial) 26 января 2017 г.
nehdan4ik
Интересная команда Апоел
12:29