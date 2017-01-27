12:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

Эбесилио следом за Ямбере перешел из "Анжи" в АПОЭЛ

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Полузащитник "Анжи" Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Как сообщает пресс-служба АПОЭЛа, с 25-летним голландцем подписан контракт до 2019 года. Футболист взял себе номер 6. За махачкалинцев хавбек в этом сезоне сыграл в 14 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее в АПОЭЛ перебрался защитник Седрик Ямбере, который в первой половине сезона выступал за "Анжи".

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nehdan4ik

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