Эбесилио следом за Ямбере перешел из "Анжи" в АПОЭЛ

Полузащитник "Анжи" Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в чемпионате Кипра. Как сообщает пресс-служба АПОЭЛа, с 25-летним голландцем подписан контракт до 2019 года. Футболист взял себе номер 6. За махачкалинцев хавбек в этом сезоне сыграл в 14 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее в АПОЭЛ перебрался защитник Седрик Ямбере, который в первой половине сезона выступал за "Анжи".