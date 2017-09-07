Дракслер надеялся получить предложение от "Барселоны"

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер хотел перейти в "Барселону" во время летнего трансферного окна. По информации Mundo Deportivo, каталонцы искали игрока в группу атаки, а немец рассчитывал на то, что "сине-гранатовые" захотят подписать именно его.

Дракслер рассказал партнерам по сборной Германии на прошлой неделе о своем желании выступать за "Барселону". По информации источника, испанцы не делали предложений ни по одному из футболистов после провала в переговорах с "Ливерпулем" по Филиппе Коутинью, так как оставалось слишком мало времени.