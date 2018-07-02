Асамоа стал игроком "Интера"

Бывший защитник "Ювентуса" Квадво Асамоа присоединился к "Интеру", информирует официальный сайт миланского клуба. 29-летний ганец подписал с "нерадзурри" трехлетний контракт.
#WelcomeAsamoah! 📣✍️– Inter (@Inter) 2 июля 2018 г.
Il ghanese ha firmato fino al 2021 ⚫️🔵
👉 https://t.co/cFLotNf4Cb#InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/AEYpRZVMJ9
Асамоа выступал за "Ювентус" с 2012 по 2018 год. Он шесть раз становился чемпионом Италии в составе туринского клуба.
В минувшем сезоне Асамоа провел 26 матчей за "Ювентус" и отметился одной результативной передачей.