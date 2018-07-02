Асамоа стал игроком "Интера"

Бывший защитник "Ювентуса" Квадво Асамоа присоединился к "Интеру", информирует официальный сайт миланского клуба. 29-летний ганец подписал с "нерадзурри" трехлетний контракт.

Асамоа выступал за "Ювентус" с 2012 по 2018 год. Он шесть раз становился чемпионом Италии в составе туринского клуба.

В минувшем сезоне Асамоа провел 26 матчей за "Ювентус" и отметился одной результативной передачей.