Агент Сери прибыл в Барселону

В ближайшее время полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери может перейти в "Барселону". Агент футболиста сегодня прибыл в столицу Каталонии для завершения сделки, сообщает RAC1.

Ожидается, что 26-летний игрок подпишет соглашение с сине-гранатовыми на четыре года. Ранее появилась информация, что "Барселона" выкупит хавбека за 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте ивуарийца в качестве отступных.

Сери играет за "Ниццу" с 2015 года. Во всех клубных турнирах он сыграл в 85 матчах, забив 10 голов.