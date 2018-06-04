Агент Фекира: "Интерес "Ливерпуля" есть, но ничего не подписано"

Агент нападающего "Лиона" Набиля Фекира Жан-Пьер Бернес опроверг слухи о том, что он отправился в Англию для переговоров с "Ливерпулем". Он подчеркнул, что "красным" сначала нужно договориться с "Лионом".

– Я не покидал Марсель, где сейчас с семьей, – цитирует Le Progres Бернеса. – Но мы поедем с Набилем в Ливерпуль или любое другое место, если они сначала договорятся с "Лионом", и президент этого клуба даст мне зеленый свет. Интерес "Ливерпуля" существует, но пока ничего не подписано. Другие клубы тоже могут включиться в борьбу.