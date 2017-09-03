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15:45 | Футбол — Испания

Зидан не смог сдержать слез во время интервью, посвященного его 45-летию

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не смог сдержать эмоций во время интервью каналу Telefoot, посвященному его 45-летию. В начале интервью Зидану была показана нарезка из основных моментов его карьеры и интервью о его близких. После просмотра этих кадров Зидан заплакал.

– Это продлится всего минуту, а потом пройдет, – прокомментировал свои слезы Зидан с улыбкой и продолжил интервью.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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arno11

наверное 45-летию? Зидан 1972 года рождения...

16:16