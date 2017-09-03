Зидан не смог сдержать слез во время интервью, посвященного его 45-летию

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не смог сдержать эмоций во время интервью каналу Telefoot, посвященному его 45-летию. В начале интервью Зидану была показана нарезка из основных моментов его карьеры и интервью о его близких. После просмотра этих кадров Зидан заплакал.

– Это продлится всего минуту, а потом пройдет, – прокомментировал свои слезы Зидан с улыбкой и продолжил интервью.