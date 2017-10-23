"Жирона" победила впервые с августа, обыграв "Депортиво"

Матч 9-го тура чемпионата Испании "Депортиво" – "Жирона" завершился победой гостей – 2:1. Благодаря этому результату каталонцы опередили в турнирной таблице своих соперников по минувшей встрече и поднялись на 15 место. Коллектив из Ла-Коруньи располагается на 16 строчке.

Отметим, что для "Жироны" эта победа стала первой в ла лиге с 26 августа.

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Депортиво" - "Жирона" - 1:2 (0:1)

Голы: Адай, 25 - с пенальти (0:1). Лукас, 51 - с пенальти (1:1). Порту, 71 (1:2).

"Депортиво": Узохо, Сидней, Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак (Андоне, 72), Гильерме, Вальверде (Адриан, 64), Лукас, Картабия (Баккали, 77).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Маффео, Хуанпе, Адай (Мохика, 79), Борха (Дуглас Луис, 59), Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс (Гранель, 59), Кайоде.

Предупреждения: Альбентоса, 24. Пере Понс, 27. Хонас Ромалью, 50. Гранель, 66. Адай, 69. Картабия, 76. Мохика, 80. Гильерме, 83. Алейкс Гарсия, 90. Эспиноса, 90+5. Дуглас Луис, 90+6.

Судья: Хиль Мансано.

23 октября. Ла-Корунья. Стадион "Riazor".

Полностью таблица ла лиги – здесь