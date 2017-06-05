Защитника "Атлетико" заподозрили в изнасиловании

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес подозревается в изнасиловании, информирует elespanol.com. Пока официальные обвинения не выдвинуты. Сам 19-летний игрок, проведший прошлый сезон на правах аренды в "Алавесе", отрицает свою причастность к изнасилованию 20-летний жительницы Марбельи. По его словам, девушка лжет.

Как утверждает пострадавшая, футболист начал домогаться ее в машине, а после отказа вытолкнул девушку из машины. Когда она вернулась в клуб то же самое попытался сделать другой игрок "Алавеса" Алексис Руано. Позже девушка отправилась в больницу и написала заявление в полицию.

В прошлом сезоне Эрнандес провел 38 матчей за "Алавес", в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Ранее появилась информация о том, что игрок в скором времени перейдет в "Реал" и уже прошел медобследование в "Королевском клубе".