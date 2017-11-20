Воспитанник "Реала" назначен на пост президента Ассоциации футболистов Испании

Бывший футболист молодежной сборной Испании Давид Агансо стал президентом Ассоциации футболистов страны (AFE), информирует пресс-служба организации. Отмечается, что соответствующее решение было принято единогласным решением членов AFE.
36-летний Агансо закончил карьеру в 2015 году в клубе "Луго". Свой футбольный путь нападающий начал в детско-юношеской академии "Реала". Также выступал за "Эспаньол", "Леванте", "Алавес" и "Райо Вальекано".
David Aganzo, elegido nuevo presidente de #AFEFútbol por unanimidad de todos los miembros de la Junta Directiva. pic.twitter.com/mcNqBY7ZkM– AFE (@afefutbol) 20 ноября 2017 г.