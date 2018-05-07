"Вильярреал" устроит чемпионский коридор для "Барселоны"

"Вильярреал" перед перенесенным матчем 34-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" организует чемпионский коридиор для каталонской команды, сообщает As. Команда под руководством Эрнесто Вальверде досрочно завоевала титул, обыграв на выезде в 35-м туре "Депортиво" (4:2).

Отметим, что "Реал", с которым сине-гранатовые дома встречались в 36-м туре (2:2), отказался от оказания такого жеста в отношении принципиального соперника.

Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится 9 мая и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Топор войны. "Барса" и "Реал" едва не загрызли друг друга //

"Барселона" – "Реал": новый судейский скандал в класико //

"Эх, испортил песню, дурак". Судейский скандал в класико