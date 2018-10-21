"Валенсия" рассказала о травме Черышева

"Валенсия" на своем официальном сайте прокомментировала травму полузащитника команды Дениса Черышева. Россиянин был заменен на 16-й минуте матча чемпионата Испании с "Леганесом" (1:1).

– Черышев почувствовал небольшой дискомфорт в левой ноге, что вынудило его попросить замену, несмотря на желание продолжать борьбу, – говорится в заявлении "Валенсии". – Игроку был сделан компресс, а первое обследование он прошел прямо на стадионе. Был выявлен ушиб ступни левой ноги. В это же место Черышев получал удар в расположении сборной России.