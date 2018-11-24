"Уэска" и "Леванте" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 2:2. В составе хозяев отличились Кристиан Ривера и Хавьер Эчейта, в составе гостей - Марти Сальвадор Рохер и Эммануэл Боатенг.

"Уэска" с 7-ю очками занимает последнее место, "Леванте" - с 18-ю баллами на 7-м.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Уэска" - "Леванте" - 2:2 (1:1)

Голы: Ривера, 23 (1:0). Рохер, 45+1 (1:1). Эчейта, 51 (2:1). Боатенг, 74 (2:2).

"Уэска": Йованович, Эчейта, Пулидо, Акапо, Мирамон, Мусто, Мойсес Гомес, Ривера (Састре, 71), Гальяр (Авила, 80), Феррейро (Сердар Гюрлер, 88), Кучо.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Тоньо, Кабако (Боатенг, 70), Пьер, Чема, Прцич (Мансанара, 83), Вукчевич (Барди, 46), Рохер, Хасон, Майораль.

Предупреждения: Вукчевич, 10. Пулидо, 12. Прцич, 67. Йованович, 75. Тоньо, 81. Авила, 81.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

24 ноября. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

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