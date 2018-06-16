СМИ: Перес сказал, что за 80 миллионов евро Алиссон может идти в "Ливерпуль"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что Королевский клуб не собирается платить 80 миллионов евро за голкипера "Ромы" Алиссона и готов уступить его "Ливерпулю", сообщает Football Ilalia со ссылкой на испанские и итальянские издания.

По информации СМИ, после презентации нового главного тренера "Реала" Хулена Лопетеги в четверг 14 июня Флорентино Перес сказал журналистам, что, если "Рома" хочет за 25-летнего вратаря 80 миллионов, то "сливочные" не намерены за него бороться и "он может идти в "Ливерпуль".

Ранее сообщалось, что руководство мадридцев предложило римлянам около 60 миллионов евро за бразильского голкипера, но получило отказ. "Рома" надеется выручить за него не менее 80 миллионов, а то и больше – если Алиссон проявит себя на чемпионате мира.

Алиссон играет за "волков" с 2016 году. В прошедшем клубном сезоне он провел 56 матчей во всех турнирах.