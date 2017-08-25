"Реал Сосьедад" разгромил "Вильярреал" на своем поле

В матче второго тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" крупно обыграл "Вильярреал" – 3:0. Напомним, что "Реал Сосьедад" играет в одной группе Лиги Европы с "Зенитом".

Чемпионат Испании

2-й тур

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал" – 3:0 (3:0)

Голы: Виллиан Жозе, 25 (1:0). Хаби Прието, 34 (2:0). Хуанми, 45 (3:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас (Агиррече, 82), Элустондо, Одриосола, Родригес, Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Хуанми (Вела, 66), Виллиан Жозе (Каналес, 74), Ойярсабаль.

"Вильярреал": Андрес Фернандес (Барбоса, 46), Хауме, Альваро Гонсалес, Семеду, Н`Диай, Тригерос (Сансоне, 80), Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу, Бакка (Энес Юнал, 70), Самуэль Кастильехо.

Предупреждения: Хауме, 3. Элустондо, 17. Виллиан Жозе, 39. Тригерос, 68.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

25 августа. Сан-Себастьян. Стадион "Anoeta".