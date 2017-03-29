"Реал": "Кто такой Пике? Не будем участвовать в его игре"

Представители руководства "Реала" в интервью Marca подтвердили, что клуб не будет подавать иск в суд на защитника "Барселоны" Жерара Пике. Мадридский клуб не намерен делать рекламу 30-летнему испанцу, который обвинил мадридцев в нечестном ведении борьбы.

"Кто такой Пике? Было бы глупо делать ему рекламу. "Реал" не хочет участвовать в его игре", - отметили представители мадридского клуба.

Напомним, ранее Жерар Пике заявил, что его одноклубников Неймара и Лионеля Месси критикуют лишь те люди, которые посещают домашние матчи "Реала" и сидят на VIP-местах, а также раскритиковал фанатов мадридского клуба за критику в адрес каталонцев по поводу помощи судей.

СМИ: "Реал" может подать в суд на Пике