Лука Модрич: "Нужно винить не Солари, а игроков "Реала"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич после поражения от "Реал Сосьедад" в матче 18-го тура чемпионата Испании (0:2) поддержал главного тренера команды Сантьяго Солари. По мнению хорвата, в таком результате нужно винить не тренера, а игроков.

- Нельзя винить тренера, он делает фантастическую работу, и он не тот, кто не может забить голы или пропускает их, - цитирует Diario AS Модрича. - Солари поддерживает нас, верит в нас, а мы должны большим платить ему за это и сохранять концентрацию. "Реал" создал много моментов, но не смог их реализовать. Это болезненное поражение, но до тех пор, пока не удалили Лукаса, я был уверен, что мы сравняем счет.

Это трудный момент, но мы должны использовать его, чтобы объединиться и двигаться в одном направлении. Технология ВАР - это не то, о чем игрокам нужно думать. Возможно, странно, что судья не поставил пенальти в ворота соперника, но таков футбол.