Луис Энрике покинет "Барселону" летом

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона. 46-летний специалист отметил, что намерен сделать паузу в карьере.

– Я покину "Барселону" после этого сезона, – приводит официальный твиттер "Барселоны" слова Луиса Энрике. – Хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в последние три года. Это решение далось мне не легко. Мне нужно отдохнуть.

Испанский специалист возглавил "Барселону" летом 2014 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали 8 титулов: Лига чемпионов (2014/15), чемпионат Испании (2014/15, 2015/16), Кубок Испании (2014/15, 2015/16), Суперкубок Испании (2016), Суперкубок УЕФА (2015), Клубный чемпионат мира (2015).

Луис Энрике: чемодан - вокзал - Хихон //

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