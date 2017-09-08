"Леганес" дома уступил "Хетафе"

"Леганес" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата Испании проиграл "Хетафе" со счетом 1:2.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Леганес" – "Хетафе" – 1:2 (0:1)

Голы: Арамбарри, 39 (0:1). Герреро, 65 (1:1). Хименес, 83 (1:2).

Нереализованный пенальти: Герреро, 72 (вратарь).

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Сальдуа, Мантовани, Рико, Рубен Перес, Омар (Эль-Жар, 62), Габриэл (Бовю, 85), Эрасо (Моран, 53), Шимановски, Герреро.

"Хетафе": Гуаита, Антунеш, Кала, Суарес, Джене, Бергара, Фажр, Сибасаки (Хименес, 63), Арамбарри (Бруно Гонсалес, 89), Хорхе Молина, Ндиай (Мора, 78).

Предупреждения: Ндиай, 49. Кала, 70. Моран, 74.

Судья: Альварес Искиэрдо.