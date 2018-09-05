19:18 | Футбол — Испания

Иван Ракитич: "Пусть те, кто завидует Модричу, умрут от зависти"

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Полузащитник "Барселоны"  Иван Ракитич заявил, что хавбек "Реала"  Лука Модрич является лучшим игроком этого года. 

- В этом году Модрич является лучшим игроком в мире, - приводит слова Ракитича хорватское издание Novi List. - Вся Хорватия гордится его достижениями. Те, кто завидуют Модричу, пусть умрут от этой зависти. Мы играем с ним за сборную уже 11 лет. Я люблю его как родного брата. 

Напомним, 3-го сентября ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года. В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"сборная Португалии), Лука Модрич ("Реал"сборная Хорватии) и Мохамед Салах ("Ливерпуль"сборная Египта).

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