Иван Ракитич: "Пусть те, кто завидует Модричу, умрут от зависти"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что хавбек "Реала" Лука Модрич является лучшим игроком этого года.

- В этом году Модрич является лучшим игроком в мире, - приводит слова Ракитича хорватское издание Novi List. - Вся Хорватия гордится его достижениями. Те, кто завидуют Модричу, пусть умрут от этой зависти. Мы играем с ним за сборную уже 11 лет. Я люблю его как родного брата.

Напомним, 3-го сентября ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года. В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", сборная Португалии), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии) и Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта).

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