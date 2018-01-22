Иван Ракитич: "Барселона" получает удовольствие на поле"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после победы над "Бетисом" в матче 20-го тура чемпионата Испании (5:0) отметил, что каталонцы получают удовольствие от игры. Также он сделал акцент на том, что его команде пришлось быть терпеливыми в сегодняшней игре.

- Было важно быть терпеливыми, - цитирует пресс-служба клуба Ракитича. - Во второй половине мы воспользовались свободными зонами, но нам пришлось много работать, чтобы создать моменты. Мы стараемся и совершенствуемся в каждой игре и наслаждаемся на поле. Хотим продолжать.