Иньеста и Бускетс - в заявке "Барселоны" на матч с "Атлетико"

"Барселона" объявила заявку на второй матч 1/2 финала Кубка Испании против "Атлетико". Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитники Андрес Иньеста и Серихо Бускетс могут выйти на поле в сегодняшней встрече, которая начнется в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился победой каталонцев (2:1).

Полностью заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Силлессен, Масип, Пике, Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарез, Арда Туран, Иньеста, Луис Суарез, Месси, Маскерано, Алькасер, Жорди Альба, Динь, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Алейш Видаль, Юмтити.