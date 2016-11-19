17:08 | ФУТБОЛ — Испания

Хавьер Савиола: "Проблема Хави и Иньесты в том, что они попали в эпоху Криштиану Роналду и Месси"

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Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола считает несправедливым, что за свою карьеру Хави и Андрес Иньеста ни разу не получили "Золотой мяч". По его словам, они оказались в тени Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

– Иньеста впечатляет во всех аспектах игры, – цитирует A Bola Савиолу. – Он великолепно работает с мячом, делает футбол волшебным. Было бы приятно видеть у него "Золотой мяч". То же касается и Хави. Это было бы заслуженно. Проблема в том, что время их расцвета совпало с эпохой Криштиану Роналду и Месси.

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