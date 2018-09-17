Гризманн объяснил, почему остался в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что остался в мадридском клубе не из-за денег. Этим летом СМИ сообщали об интересе "Барселоны" к 27-летнему французу.

- Я остался в "Атлетико" не из-за денег, - цитирует Гризманна AS. - Я остался, потому что здесь больше всего нуждаются во мне, а болельщики окружают любовью.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне француз провел 5 матче за "Атлетико", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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