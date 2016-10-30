Гол Рейеса принес "Эспаньолу" победу над "Бетисом"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле уступил "Эспаньолу" – 0:1. Автором единственного гола стал Диего Рейес. Его команда продлила свою беспроигрышную серию до четырех игр. "Эспаньол" поднялся на 12-е место в турнирной таблице. А "Бетис" опустился на 13-ю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

10-й тур

"Бетис" – "Эспаньол" – 0:1 (0:0)

Гол: Д.Рейес, 62.

"Бетис": Адан, Алекс Мартинес, Манди, Пеццела, Наварро (Алегрия, 80), Хоакин (Сехудо, 64), Мартен (Науэль Лейва, 64), Гутьеррес, Петрос, Рубен Кастро, Санабрия.

"Эспаньол": Диего Лопес, Д.Рейес, Кариколь, Рока, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Диоп, 76), Перес (Демикелис, 82), Леу Баптистан (Х.Рейес, 70), Морено.

Предупреждения: Пеццела, 28. Мартен, 54. Перес, 60. Пьятти, 66. Гутьеррес, 69. Виктор Санчес, 79.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

30 октября. Севилья. Стадион Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera).