Главный тренер "Эспаньола": "Мы заставили "Реал" заканчивать матч в его штрафной"

Главный тренер "Эспаньола" Руби выразил сожаление по поводу поражения в матче чемпионата Испании с "Реалом" (0:1). По его словам, можно было набрать очки на "Сантьяго Бернабеу".

– Мы уезжаем с ужасным чувством, – цитирует AS Руби. – Нам удалось потревожить "Реал". Я горжусь работой команды. Мы играли до последней секунды, на что и рассчитывали. Мы добились того, что "Реал" заканчивал матч в своей штрафной.

Разочарован тем, как мы пропустили в самом конце первого тайма. Но смогли затем снова завестись, попали в перекладину. У нас были еще моменты, пусть и не очень четкие.