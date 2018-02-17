Эрнесто Вальверде: "Если бы у Иньесты было предложение из Китая, подумал бы об этом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Андреса Иньесты​ в чемпионат Китая. По информации СМИ, "Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет подписать испанского хавбека.

- Если бы у Иньесты было предложение от китайского клуба, я бы подумал об этом, - цитирует L'Equipe Вальверде. - На данный момент я ничего не могу сказать, потому что об этом совсем не думал. Я же не могу комментировать все слухи, которые публикуют газеты. Посмотрим. В настоящее время он играет за нашу команду. Мы все хотим, чтобы он играл за "Барселону" и забивал голы, как и всегда.

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