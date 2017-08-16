Дисквалификация Криштиану Роналду оставлена в силе

Сегодня Королевская федерация футбола Испании (RFEF) отклонила апелляцию "Реала" по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду. Португалец был отстранен на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Супекубок Испании против "Барселоны" (3:1).

Ранее сообщалось, что дисквалификация, скорее всего, будет сокращена на одну встречу. Однако в итоге RFEF оставила в силе первоначальное решение.

За что наказан Роналду? //

Роналду: выход на замену, гол и удаление //

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