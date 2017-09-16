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13:37 | Футбол — Испания

Диего Симеоне: "Болельщики полюбят новый стадион "Атлетико"


Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне считает, открытие новой арены клуба запомнится болельщикам на долгое время. Сегодня мадридцы проведут встречу против "Малаги" на стадионе Метрополитано, который вмещает 68 тысяч человек. Начало - в 21.45 по московскому времени.

- Думаю, болельщики никогда не забудут те воспоминания, любовь и ностальгию, которые у них будут от посещения арен Метрополитано, - цитирует FourFourTwo Симеоне. - Болельщики полюбят новый стадион "Атлетико". Они любят нашу команду и цвета клуба, а это не изменилось.

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