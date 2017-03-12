Диего Симеоне: "Атлетико" хочет финишировать четвертым в чемпионате Испании"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после победы над "Гранадой" (1:0) отметил силу соперника. Также он заявил, что его команда ведет борьбу за четвертую строчку в чемпионате Испании.

- Это был очень сложный матч, - цитирует пресс-служба клуба Симеоне. - Мы знали, какие трудности нас ждут здес. "Гранада" очень сильно играет в домашних встречах. Во втором тайме команды обменялись опасными атаками, и победителем из этого противостояния могли выйти не мы, а соперник. Сегодня "Атлетико" добился важного результата. Мы стремимся финишировать на четвертом месте, потому что "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" очень сильны.