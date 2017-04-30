"Депортиво" сыграл вничью с "Осасуной"

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Депортиво" на выезде разделил очки с "Осасуной" – 2:2. Дублем у гостей отметился Гильерме, от поражения памплонцев спас автогол Хуанфрана.

"Депортиво" остался на 16-й строчке в турнирной таблице, но по итогам тура его может обойти "Леганес". "Осасуна" уже потеряла шансы на сохранение прописки в элите.

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35-й тур

"Осасуна" – "Депортиво" – 2:2 (1:1)

Голы: Мондрагон, 4 (1:0). Гильерме, 18 (1:1). Гильерме, 70 (1:2). Хуанфран, 78 – в свои ворота (2:2).

"Осасуна": Сиригу, Фуэнтес (Беренгер, 23), Карлос Клерк, Буньюэль (Хавьер Фланьо, 77), Мондрагон, Ойер, Торрес, Тьенса (Де лас Куэвас, 77), Чаушич, Кодро, Леон.

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью (Морено, 88), Альбентоса, Бруну Гама (Джон, 62), Борхес, Эмре Чолак (Карлес Хиль, 80), Гильерме, Андоне.

Предупреждения: Гильерме, 2. Буньюэль, 13. Ойер, 17. Альбентоса, 75. Алехандро Аррибас, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

30 апреля. Памплона. Стадион "Эль Садар".