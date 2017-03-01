Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" над "Лас-Пальмасом"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Лас-Пальмас" продолжится 25-й тур в первом дивизионе. Начало - в 23:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Лас-Пальмас"

Коэффициенты Winline: П1 1,16 - Н 8,69 - П2 15,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. Мадридцы изрядно потрепали нервы своих болельщиков в выездных встречах с "Валенсией" и "Вильярреалом". Но на своем поле "Реалу" не нужно будет, как в тех матчах, пропускать два гола, чтобы начинать играть. На "Бернабеу" команда Зинедина Зидана включается в борьбу сразу же и часто решает судьбы матчей еще до перерыва. "Лас-Пальмас" же приезжает в Мадрид при своей худшей серии за весь чемпионат – четыре поражения подряд. Все надежды канарцев – на разочаровывающего пока Хесе и знаменитое "правило Морьентеса" о том, что воспитанники мадридского "Реала" очень часто забивают своей бывшей команде. Последнее тому подтверждение – дубль на "Сантьяго Бернабеу" форварда "Депортиво" Хоселу.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Лас-Пальмас".