Арнольд Шварценеггер: "Месси - футбольный терминатор"

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер, в рамках своего турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe посетивший стадион "Барселоны" "Ноу Камп", не оставил без внимания лидера команды Лионеля Месси. По словам экс-губернатора Калифорнии, аргентинский форвард - это "футбольный терминатор". В последнем матче с "Эйбаром" (6:1) Месси забил четыре мяча. Напомним, Шварценеггер снялся в главной роли в четырех фильмах о киборге-убийце терминаторе.
If Arnie says it, it must be true! https://t.co/jlhjAds5qB pic.twitter.com/aQRSAxQ8bs– Goal (@goal) 23 сентября 2017 г.
Arnold Schwarzenegger visita el Camp Nou https://t.co/IUuuIkmZbG– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 сентября 2017 г.