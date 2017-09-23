Арнольд Шварценеггер: "Месси - футбольный терминатор"

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер, в рамках своего турнира по бодибилдингу Arnold Classic Europe посетивший стадион "Барселоны" "Ноу Камп", не оставил без внимания лидера команды Лионеля Месси. По словам экс-губернатора Калифорнии, аргентинский форвард - это "футбольный терминатор". В последнем матче с "Эйбаром" (6:1) Месси забил четыре мяча. Напомним, Шварценеггер снялся в главной роли в четырех фильмах о киборге-убийце терминаторе.