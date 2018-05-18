13:37 | Футбол — Испания

Антуан Гризманн: "Я вхожу в число трех лучших игроков мира"

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Нападающий "Атлетико"  Антуан Гризманн считает себя в числе трех лучших футболистов мира. Он подчеркнул, что стал таким в мадридском клубе, с которым выиграл Лигу Европы в нынешнем сезоне.

– Я мечтал выиграть трофей с "Атлетико", с Диего Симеоне, со своими товарищами по команде, – цитирует ESPN Гризманна. – Я многому научился у Симеоне. Стал лучшим игроком благодаря его работе. И могу сказать, что вхожу в число трех лучших игроков мира.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Rome22

Неймар, Суарес, Салах, Ибрагимович, Левандовски и еще ряд парней нервно курят в стороне....

14:42

shpasic

тройка лучших: Дзюба, Акинфеев, Глушаков.

14:41

Дядька

Неймар и Салах поспорили бы с Антуаном )

14:33

ravilius777

Салах где-то прослезился, Криро подумал что третий он))

14:14

Митяй.КБ

В тройку входит Дзюбинье,так что отдыхай дядя

13:59

shur

Месси и Рональдо - это два первых номера. А за третье место кто угодно, туда включает себя и локомотивский Фернандеш.

13:56

сторонний наблюдатель

Вот это мания величия )))

13:53

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