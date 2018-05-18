Антуан Гризманн: "Я вхожу в число трех лучших игроков мира"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн считает себя в числе трех лучших футболистов мира. Он подчеркнул, что стал таким в мадридском клубе, с которым выиграл Лигу Европы в нынешнем сезоне.
– Я мечтал выиграть трофей с "Атлетико", с Диего Симеоне, со своими товарищами по команде, – цитирует ESPN Гризманна. – Я многому научился у Симеоне. Стал лучшим игроком благодаря его работе. И могу сказать, что вхожу в число трех лучших игроков мира.
Rome22
Неймар, Суарес, Салах, Ибрагимович, Левандовски и еще ряд парней нервно курят в стороне....
14:42
shpasic
тройка лучших: Дзюба, Акинфеев, Глушаков.
14:41
Дядька
Неймар и Салах поспорили бы с Антуаном )
14:33
ravilius777
Салах где-то прослезился, Криро подумал что третий он))
14:14
Митяй.КБ
В тройку входит Дзюбинье,так что отдыхай дядя
13:59
shur
Месси и Рональдо - это два первых номера. А за третье место кто угодно, туда включает себя и локомотивский Фернандеш.
13:56
сторонний наблюдатель
Вот это мания величия )))
13:53