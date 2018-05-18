Антуан Гризманн: "Я вхожу в число трех лучших игроков мира"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн считает себя в числе трех лучших футболистов мира. Он подчеркнул, что стал таким в мадридском клубе, с которым выиграл Лигу Европы в нынешнем сезоне.

– Я мечтал выиграть трофей с "Атлетико", с Диего Симеоне, со своими товарищами по команде, – цитирует ESPN Гризманна. – Я многому научился у Симеоне. Стал лучшим игроком благодаря его работе. И могу сказать, что вхожу в число трех лучших игроков мира.