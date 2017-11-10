Зобнин вернулся в расположение "Спартака", Кузяев тренируется со сборной

В "Лужниках" началась первая тренировка сборной России в истории обновленного стадиона. Нет Романа Зобнина, который уже вернулся в расположение "Спартака". Все остальные занимаются в общей группе, включая Далера Кузяева. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Встреча Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия - Аргентина: день перед матчем. LIVE!