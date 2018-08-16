Вячеслав Колосков: "В футболе только два рейтинга – ЧМ и ЧЕ. Все остальное – от лукавого"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков критично прокомментировал существование рейтинга ФИФА и УЕФА. В первом Россия сегодня поднялась с 70-го места на 49-е.

- Для меня этого рейтинга не существует, - отметил Колосков. – Есть только два рейтинга – чемпионат мира и чемпионат Европы. Все остальное – от лукавого. Может, кто-то будет радоваться такому подъему, но для меня это лишь пустой звук. (Игорь НОВИКОВ)

На ЧМ-2018, напомним, Россия дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).