Вячеслав Караваев: "Вызов в сборную России не означает, что теперь я игрок национальной команды"

Защитник "Спарты" и сборной России Вячеслав Караваев в преддверии контрольного матча с московским "Динамо" в интервью официальному сайту РФС сообщил о том, что он не отслеживал наличие своей фамилии в списке футболистов, вызванных на сбор. По словам игрока, о вызове он узнал не сразу.

– Следили за тем, есть ли вы в списке вызванных в сборную или нет? – вопрос Караваеву.

– Специально нет. Когда читал спортивные новости, то разумеется, смотрел информацию на эту тему. Знал, что нахожусь в расширенном списке, но понимал, что выводы делать рано. Самое интересное, что о попадании в окончательную заявку я узнал не сразу.

У нас была то ли тренировка, то ли игра, и телефон остался в раздевалке. Возвращаюсь, слышу звонок, отвечаю на вызов и слышу слова поздравления. Я понять не могу, в чем дело. А мне говорят: "Вячеслав, а вы не в курсе что ли, что вас вызвали в сборную?"

– Что почувствовали?

– Было неожиданно и, конечно, очень приятно. С другой стороны, я прекрасно отдавал себе отчет, что сам по себе вызов не означает, что теперь я игрок сборной России. Нужно доказывать, работать, стараться, чтобы показать себя и закрепиться в команде.

Сегодня сборная сыграет контрольный матч с московским "Динамо", начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.