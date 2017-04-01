Виталий Мутко: "В России есть игроки серьезного европейского уровня"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о контрольном матче Россия – Бельгия (3:3). Он отметил важность предстоящего Кубка конфедераций-2017. Руководитель добавил, что в составе национальной команды есть ряд игроков серьезного уровня.

– На правильном ли пути сборная России? Мне сейчас сложно сказать, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – По последним 20 минутам матча со сборной Бельгии трудно сразу сделать вывод, что мы стоим на правильном пути. Я бы пока так говорить не стал бы (с улыбкой). Но то, что мы действительно увидели пусть не уровень игры команды серьезного международного уровня, но что у нас есть футболисты хорошего уровня, мы это увидели.

То, что Алексей Миранчук умеет играть в футбол, что не растерял своих качеств Александр Бухаров, что у нас есть ряд игроков серьезного европейского уровня, такие как Игорь Акинфеев. У нас есть игроки и, безусловно, есть еще резерв – такие футболисты, как Федор Смолов и Артем Дзюба. В следующей игре мы с полным основанием можем рассчитывать на Мариу Фернандеса. У нас есть на кого опираться.

Но, конечно, команда у нас новая, защитная линия абсолютно новая, ребята только начинают играть в таком сочетании.

– Мы не провалим Кубок конфедераций?

– Если мы будем играть, как в последние 20 минут в матче со сборной Бельгии, то не провалим. Все равно это же тестовый турнир, через который мы готовим команду к чемпионату мира. У нас нет официальных игр, а все другие команды играют в квалификационных турнирах. А официальные игры – это официальные игры. И Кубок конфедераций для нас очень важен для подготовки к чемпионату мира, поскольку мы два года не играем в официальных турнирах.

А это крайне сложно – чтобы вы ни делали, на подсознательном уровне у вас все равно существует понимание того, что это товарищеский матч. Вот возьмите хорватов, которые крупно (0:3) проиграли эстонцам. Потому что это товарищеский матч, в котором тренер может просматривать ближайший резерв. А когда идет официальная игра – это же совсем другое.