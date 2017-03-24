Виталий Мутко: "Рисунка игры мы пока не видим, но в принципе ребята стараются"

Президент РФС Виталий Мутко после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) отметил, что у сборной России пока не видно рисунка игры. По его словам, тренерский штаб должен все разобрать и сделать выводы.
– По эмоциям всегда сложно делать выводы, – цитирует ТАСС Мутко. – В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг. Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить – результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим. Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк – в этом направлении нужно работать.
Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты – надо думать.
У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир. Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные – Смолов, Дзюба. Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер. У нас много специалистов – разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет.
DJDF
МУТведев : "Рисунка игры мы пока не видим, но вы держитесь..."
22:39
Boleijj protiv
Зей плей фром зе харт.
22:34
higagy
Такое ощущение, что Леонтьич пользуется генератором случайных фраз перед тем, как вещать. Даже интересно, как в его понимании Дзюба и Смолов могут повлиять на рисунок и качество игры...
22:18
igogohruhru
все хорошо, прекрасная маркиза.
22:16
Kupservas
В принципе - министр спорта старается, но почему-то российский спорт катится вниз...
22:16
waleriy
Пустозвон-с европы тебя выгнали , как-бы с России вытурить, хотя-бы в Украину.
22:12
rusfed 2.0
Интеллекта у Боцмана мы не видим, но мужик старается же!
22:12
майор99
Вспомнился старый советский анекдот, когда иностранец ходил по Москве и у всех спрашивал, где найти магазин "Принцип" Когда ему объяснили, что такого магазина нет в природе он воскликнул:" Ну как же! Ваш Генсек Брежнев на съезде сказал, что в принципе у нас все есть!" Старание как и игра не должны быть "в принципе". Они или есть, или их нет вообще.
22:11
Captain
P.S. Шон Конори, фильм "Скала"
22:08
vonuhap
позор!
22:07