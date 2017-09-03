Виталий Мутко: "Планируем создать ассоциацию болельщиков вместо ВОБ"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко после товарищеского матча Россия – "Динамо" (3:0) отметил, что у национальной команды была хорошая поддержка на Кубке конфедераций. Мутко подчеркнул, что планируется создание ассоциации болельщиков.

– Какие меры будут приняты для поднятия культуры на стадионах перед чемпионатом мира? Пока у нас не научились болеть.

– Ну почему? У каждого своя энергетика, свои методы. В целом, у команды была хорошая поддержка на Кубке конфедераций. Самые ярые фанаты заводят обычных болельщиков.

– Раньше был ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков), который делал хорошие вещи.

– Да, было такое. А потом сделали плохое. Я сам им помогал, развивал, поддерживал.

– Планируется альтернатива ВОБ?

– Мы пытаемся создать так называемую ассоциацию болельщиков, которую они сами предлагают. Будем думать, работать, встречаться с ребятами. Без активных фанатов сложно создать эмоциональную, шумовую поддержку. А на Кубке конфедераций, повторюсь, была поддержка хорошая. В среднем 39 тысяч приходило на трибуны. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"