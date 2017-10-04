Виталий Мутко - о лимите: "Путин все время нас поддавливает, чтобы более активно защищали своих игроков"

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко на тренировке сборной России в Новогорске отметил, что не стоит ждать революции в плане лимита на легионеров в чемпионате России. Он добавил, что нужно больше работать в плане качества подготовки игроков.
- Стоит ли ждать скорых реформ по лимиту после яркого вчерашнего диалога Президента страны с Сергеем Фурсенко?
- Дело не в диалоге. Надо понимать, что Президент - сам спортсмен, и он не просто приходит на совет, а смотрит, изучает все материалы, - сказал Мутко. - И если что-то предлагается, то нужно понимать, что он знает, о чем речь. Тему защиты доморощенных игроков, подготовки своих кадров мы с ним обсуждаем постоянно. И у него есть свой взгляд. Все время нас поддавливает, чтобы мы своих игроков защищали более активно. Но я пытаюсь объяснить, что мы сегодня находимся в таком положении, что наши клубы выступают в еврокубках и что должна быть конкурентная среда. Конечно, важно думать о качестве ребят, которых привозим.
Если "Зенит" привез качественных иностранцев, то в других командах это не всегда так. Мы сейчас в раздумьях. Может, сохраним нынешнюю систему и добавим какие-то требования по качеству. Все чего-то требуют, а ничего конкретного не предлагают. Стабильность - это тоже движение вперед. Сегодня все уже приспособились к нынешней системе координат. Поэтому мы и сказали, что до чемпионата мира ничего трогать не будем. Чтобы люди могли планировать. Революционных решений не будет. Мы должны больше работать в плане качества подготовки игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Сборная в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.
marksan
Первый раз прочитал нормальные комменты без перехода на клубы! Вам молодым жить и решать нашу фиговую проблему со спортом! С Мутко мы горим по всем видам! А он из СЭ не вылезает с комментами по любому поводу! Прям в Порошенко превратился!
13:02
Thomas_Boy_
serzheo ______________ Кто услышал-то? И в чем это выразилось?
12:59
Bultik
Стабильность - это тоже движение вперед. Вот это вывез! Стабильно проваливаемся на ЧМ и ЧЕ. Стабильно вылетаем из Еврокубков задолго до финала. Судейские скандалы и низкое качество футбола. Это не стабильность - это болото.
12:59
serzheo
Thomas_Boy____ Видишь, Том, кое-кто услышал мои требования по качеству. Значица прав я был))
12:53
Chibisov
Завтра же погребняк придёт за добавкой к зарплате)Интересно если бы лимита не было смог бы спаму свои условия диктовать глушняк и комбар?Это здесь при лимите они востребованы,а за границей они никому и даром не нужны ну если только к биляшу в литву в судуву или тракай.
12:45
ЗЮК
Флюгер-лизатель.Бездельники,ничего не делают,но ждут,что попрёт всё своё,но сами пользуются всем иностранным.
12:44
serzheo
Разве? По моему, кое-кто не понимает прозрачных намеков... Тем хуже для него...
12:35
Thomas_Boy_
Виталий Леонтич как всегда мудр.
12:30
cska+
Путин так сказал, а этот под козырёк и выполнять. А ведь надо подумать, что лимит не работает и только приносит вред в основном. Когда уже всякие министры начнут отвечать за свои дела?
12:30
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Как обычно---ляпнул ни о чём.... НЕ ЖДАТЬ ""революции по лимиту"" в плане ЕГО отмены или наоборот --- ужесточения????
12:29
SS-1525-Sergey
От Вас ждём только одного, что после ЧМ-18 и позора, Вас отправят бродить лесом, вместе с главным тренером и членами РФС- пенсионерами, которые уже ни на что не способны, только чушь в интервью молоть.
12:25
and0508
Хотят стать чемпионами в кабинетах
12:24
Xen1um
Застой продолжается...
12:23