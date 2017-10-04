Виталий Мутко - о лимите: "Путин все время нас поддавливает, чтобы более активно защищали своих игроков"

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко на тренировке сборной России в Новогорске отметил, что не стоит ждать революции в плане лимита на легионеров в чемпионате России. Он добавил, что нужно больше работать в плане качества подготовки игроков.

- Стоит ли ждать скорых реформ по лимиту после яркого вчерашнего диалога Президента страны с Сергеем Фурсенко?

- Дело не в диалоге. Надо понимать, что Президент - сам спортсмен, и он не просто приходит на совет, а смотрит, изучает все материалы, - сказал Мутко. - И если что-то предлагается, то нужно понимать, что он знает, о чем речь. Тему защиты доморощенных игроков, подготовки своих кадров мы с ним обсуждаем постоянно. И у него есть свой взгляд. Все время нас поддавливает, чтобы мы своих игроков защищали более активно. Но я пытаюсь объяснить, что мы сегодня находимся в таком положении, что наши клубы выступают в еврокубках и что должна быть конкурентная среда. Конечно, важно думать о качестве ребят, которых привозим.

Если "Зенит" привез качественных иностранцев, то в других командах это не всегда так. Мы сейчас в раздумьях. Может, сохраним нынешнюю систему и добавим какие-то требования по качеству. Все чего-то требуют, а ничего конкретного не предлагают. Стабильность - это тоже движение вперед. Сегодня все уже приспособились к нынешней системе координат. Поэтому мы и сказали, что до чемпионата мира ничего трогать не будем. Чтобы люди могли планировать. Революционных решений не будет. Мы должны больше работать в плане качества подготовки игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Сборная в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

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