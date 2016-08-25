Виталий Мутко: "Матч Россия - Гана состоится на стадионе "Локомотив"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеская встреча между сборными России и Ганы пройдет на стадионе "Локомотив". Ранее предполагалось, что игру может принять недавно открывшийся стадион ЦСКА.
"Приняли решение на "Локомотиве" провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч", – цитирует "Р-Спорт" Мутко.
Напомним, что игра против африканской сборной состоится 6 сентября, а 31 августа россияне в Анталье сыграют против Турции. Как сообщает пресс-служба РФС, матч против Ганы начнется в 19.00.
Очень плохой мальчик
Ранее предполагалось, что игру может принять недавно открывшийся стадион ЦСКА. "Приняли решение на "Локомотиве" провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч"=====================Бред какой то.Высказывание в стиле Кличко
09:46
S.U.B.A.
Сборная Ганы достойный соперник для теперешней сборной России!Думаю с Попуа Новой Гвинеей надо обязательно будет сыграть!Поднабраться опыта!
19:18 25 августа
Владимир 3107
Мутко бы "Ростов" поздравить с выходом в Лигу Чемпионов, да помочь, чем может ростовчанам, а он про какую-то Гану долдонит. Ростовчане реально играют и побеждают, вытаскивая российский футбол из болота, а Мутко делает вид что не замечает этого.
17:31 25 августа
@vintos@
Правильно. Был на презентации стадиона ЦСКА состояние поля как-то не впечатлило совсем.
17:18 25 августа
Разбанен досрочно
во прикол. вы там че курите? в чем криминал, что новый стадион называют бизнес-центром со спортивной площадкой во дворе? или вам нужны только камменты на тему обид, что такой чудесный и прекрасный стадик остался без супер матча?))) совсем за буйки уплыли далече ребята... ну или у гинера свой акк модера есть.)
17:02 25 августа
Снежик
А ведь можно создать программу и каждый товарищеский матч играть на открываемой арене ЧМ-18, тем самым привлекая дополнительно аудиторию в мире и спонсоров
16:59 25 августа
i_mikola
замечательная аргументация. "все-таки это международный матч" - т.е. на ЦСКА запрещено международные матчи проводить?
16:32 25 августа