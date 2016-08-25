Виталий Мутко: "Матч Россия - Гана состоится на стадионе "Локомотив"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеская встреча между сборными России и Ганы пройдет на стадионе "Локомотив". Ранее предполагалось, что игру может принять недавно открывшийся стадион ЦСКА.

"Приняли решение на "Локомотиве" провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч", – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Напомним, что игра против африканской сборной состоится 6 сентября, а 31 августа россияне в Анталье сыграют против Турции. Как сообщает пресс-служба РФС, матч против Ганы начнется в 19.00.