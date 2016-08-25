16:26 25 августа | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Матч Россия - Гана состоится на стадионе "Локомотив"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеская встреча между сборными России и Ганы пройдет на стадионе "Локомотив". Ранее предполагалось, что игру может принять недавно открывшийся стадион ЦСКА.

"Приняли решение на "Локомотиве" провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч", – цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Напомним, что игра против африканской сборной состоится 6 сентября, а 31 августа россияне в Анталье сыграют против Турции. Как сообщает пресс-служба РФС, матч против Ганы начнется в 19.00.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160825/1047451350.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Очень плохой мальчик

Ранее предполагалось, что игру может принять недавно открывшийся стадион ЦСКА. "Приняли решение на "Локомотиве" провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч"=====================Бред какой то.Высказывание в стиле Кличко

09:46

S.U.B.A.

Сборная Ганы достойный соперник для теперешней сборной России!Думаю с Попуа Новой Гвинеей надо обязательно будет сыграть!Поднабраться опыта!

19:18 25 августа

Владимир 3107

Мутко бы "Ростов" поздравить с выходом в Лигу Чемпионов, да помочь, чем может ростовчанам, а он про какую-то Гану долдонит. Ростовчане реально играют и побеждают, вытаскивая российский футбол из болота, а Мутко делает вид что не замечает этого.

17:31 25 августа

@vintos@

Правильно. Был на презентации стадиона ЦСКА состояние поля как-то не впечатлило совсем.

17:18 25 августа

Разбанен досрочно

во прикол. вы там че курите? в чем криминал, что новый стадион называют бизнес-центром со спортивной площадкой во дворе? или вам нужны только камменты на тему обид, что такой чудесный и прекрасный стадик остался без супер матча?))) совсем за буйки уплыли далече ребята... ну или у гинера свой акк модера есть.)

17:02 25 августа

Снежик

А ведь можно создать программу и каждый товарищеский матч играть на открываемой арене ЧМ-18, тем самым привлекая дополнительно аудиторию в мире и спонсоров

16:59 25 августа

i_mikola

замечательная аргументация. "все-таки это международный матч" - т.е. на ЦСКА запрещено международные матчи проводить?

16:32 25 августа

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