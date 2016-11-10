Виталий Мутко: "Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть"

Президент РФС Виталий Мутко после контрольного матча Катар - Россия (2:1) отметил, что подопечные Станислава Черчесова показали свой уровень. По словам вице-премьера, нет ни сыгранности, ни рисунка игры.
- Есть над чем работать, впереди есть еще вторая игра, а дальше, надеюсь, восстановятся к следующему году травмированные ребята, на Смолова рассчитываем, потому что нам очень не хватает форварда, - цитирует ТАСС Мутко. - Выбор у нас пока не совсем богатый, к сожалению, надо к этому спокойно относиться. Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть.
Не было какой-то ясной и понятной игры, поэтому не удалось хорошо сыграть. Нет ни сыгранности, ни рисунка игры, сейчас много новых футболистов, основные травмированы, нет лидера и как таковой команды. Все идет, строится, но пока что команда выглядит вот так. Плюс один - что тренер снова всех посмотрел, дал шанс, но еще одна игра и уже надо формировать костяк команды, чтобы понимать во что мы играем.
Видно, что Кокорин много двигался, пытался брать игру на себя. Как таковых формы и стиля пока у команды нет, очень много передач, брака, футбол - это игра, в которую надо играть командно, но мы пока этого не видим. Кроме того, такие ребята, как Глушаков, Самедов, Кокорин должны были быть лидерами. Полоз в первом тайме потерялся, поэтому Черчесову надо будет разбираться. Порой это не уровень национальной сборной и смотрится не очень.
футбол_2018
Пока состав сбродной будут определять всякие Мутки-так и будет!!Дно еще не пройдено!
11:34
H2C5OH
Виталий Леонтич. Уйдите уже из российского спорта в целом, а из футбола в частности...
10:39
футбол_2018
Браво Черчес !Вызов Кокоши это плевок болельщикам, подписавшим петицию!Ну это твой выбор:ты плюешь и на тебя скоро плюнут!
10:14
absentRUneta
Все сдельную зарплату и выдавать только за результат. Иначе все бесполезно. Солдат спит, денежки (ОГРОМНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ "на 90% государственные) капают и всем хорошо. Главное Российский паспорт в кармане и лямы евро в год гарантированы, а результат вторичен, зачем напрягаться, когда и так лафа.
10:11
Серый. За красно-синих.
Bred38 Хватит страдать фигней....пригласите уже единственного в России ТРЕНЕРА...и Курбан Бекиевич за 1,5 года сделает настоящую КОМАНДУ...я вообще в этом не сомневаюсь.... 09:29________________ Ты бредишь. Я в этом не сомневаюсь. Особенно про 1,5 года.
09:41
Серый. За красно-синих.
Странные варианты ответов в опросе: как оценить поражение. Разве, "закономерность" и "уровень команды" не об одном?
09:36
masson
Газзаев бы после такого позора подал бы в отставку!! Хотя тренер здесь виноват в меньшей степени....Ну вот он истинный уровень сборной со спартаковским костяком. Напоминает недавний кипрский АЕК...Уж с Катаром как-нибудь армейские пенсионеры(Игнашевич-Березуцкие) справились бы...Но дело даже не в них, действительно не до пенсии им играть...Давно говорил, в сложившейся ситуации до КК не нужно было брать никакого тренера сборной. Зачем тратить деньги??!! Отменить все эти НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ, так называемые "контрольные" матчи. Зачем позорится и получать двойки за эти самые контрольные?. После ЧР можно назначить любого практикующего тренера РФПЛ, из 4-5 кандидатур , от Гончаренко до Лучерску, да хоть Кареру возьмете. если мясные 1-е место займут. Пусть он выберет свой состав. Проведет двухнедельные сборы с парой тройкой тренировочных матчей и играет три игры в группе КК(больгше всен равно не получится). А сэкономленные на Черчесове деньги отдать на детский футбол...Хватит смешить людей и позорится!!!!
09:30
Bred38
Хватит страдать фигней....пригласите уже единственного в России ТРЕНЕРА...и Курбан Бекиевич за 1,5 года сделает настоящую КОМАНДУ...я вообще в этом не сомневаюсь....
09:29
wedes
Черчесов тут не виноват. С таким составом любой бы облажался. Многих гнать из сборной и больше не вызывать.
09:20
футбол_2018
Черчес нашел прекрасную работу!!Два года ни одного официального матча!Три проигрыша на ЧМ 2018! И опять позор,позор ,позор!!
08:48
defender_8
Он уже много лет говорит: есть над чем работать, а итоги его работы хуже некуда. Зато сам ползёт по карьерной лестнице и плевать ему на наше мнение. Зря вы ругаете Черчесова. Этот тренер не довёл до ума ни одно начинание. Год назад Слуцкий совершил главную ошибку в своей успешной карьере - послушал этого руководителя. Что вышло - сами видели. Черчесов идёт по тем же граблям и всех собак повесят на него, а вице-премьер будует вещать, что есть над чем работать. Есть ли у нас отрасль в стране, которая ещё дышит?
07:53
БОКСЁР из *что--где--когда*
хе-хе....... ЭТО не "ваш уровень". ВАШ уровень -- 211 место в рейтинге фифы!!!
07:19
Новороссия
Джигурду сделать тренером!
07:19
igorvasilevich
Мутко вообще не о чем. Я его обозвал бы другими словами, если не цензура. Человек виновен в провале сборной и в провале в Еврокубках. Давно пора отменить лимит на легионеров, чтобы Кокорины и другой сброд прилипал паразитов начали грызть землю, чтобы получить нормальный контракт и чтобы в сборную попасть. Сейчас благодаря Мутко сборная стала гламурная бесхребетных эмо тусовщиков.
06:26
igorvasilevich
Когда ты мутко уже свалишь прилипала футбольная. Уровень футбола такой именно за тебя. Отменить давно пора лимит на легионеров. Чтобы наши игроки грызли землю, чтобы попасть в команду. Все эти результаты именно за тебя.
06:21
Headliner85
Какой президент РФС такая и сборная
05:15
saiga
Полный дилетант в спорте и в футболе, не имеет права судить о спортивном действии, в виду своего не понимания происходящего. Каков поп, таков и приход!
04:38
ЮКИ
при т.сталине обратный рейс сборной был бы до колымы!там бы их уже встречал бы т.мутько!с кайлом и лопатой!
03:46
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
да с таким наемными гос менеджерами как ты ничего и не изменится.
01:36
Lunatic Pride
А в отставку не хо? Все это состояние сборной - это то, во что вылилась политика Леонтьича за эти годы. И мы.. Нет, на самом деле не мы, а совсем другие люди продолжают доверять этому специалисту. Раньше всегда работал принцип - если люди на самых высоких должностях допускают системные провалы, их снимают, меняют. В сегодняшней России это почти не действует. Денег нет, но вы держитесь, потому что мы все равно останемся у руля. Это наш уровень, мы к нему пришли в результате многолетней провальной политики, но вы держитесь, все равно у вас выбора нет.
01:33
Владимир 0404
Это уровень Мутко . Лучше бы он футболом занимался а не языком чесал,не одной реформы в футболе не провёл кроме бредового лимита и переноса чемпионата . Пока футболом будет рулить чинуша Мутко наша сборная будет уровня лихтенштейна
00:56
Chrome
Мутко, если это действительно текущий уровень сборной, то это твоя отставка. Кто за такой вот уровень должен отвечать?
00:43
konchis
Хотелось бы сказать: это ваш уровень, сегодняшнего РФС.. Никогда Россия так низко не была.. Впрочем, кого это удивляет..
00:37
foreverCSKAforever
Rotor23, 0:5 для ростовчан не влетели, а "сыграли ярче трусливого ЦСКА". А немцам влетели бы 0:10.
00:04
Пёс
садись уже на лодку и плыви разводить рыбок речных
23:37 10 ноября
LTZ
Нашли с кем играть товарники. В Катаре же алкашка запрещена, вот и не настроились ребята. Знают, что вечером вискарика не будет, шампунчик по 500 Еврорублей вспоминают.
23:35 10 ноября
onlywhitespartak
Так если у нас такой министр , то какие вопросы ?если вместо вкладывание денег в детский футбол и популяризацию этого спорта у нас легионеров натурализуют при чем не самых лучших ! Почему чемпионат России не смотрят , да потому что это цирк начиная от судей и матчей подобных в екб ! Потому что составителя календаря вообще не думают о зрителях , как про время начала матча так же как неужели нельзя ставить матчи северных команд на более теплый период , а когда холодает чтоб у них был выездной вояж ? Или у нас погода непредсказуема ?)) потом посмотрите кто у нас играет футбол ? 5-6 команд от силы остальные возле ворот стоят , и разве на это интересно смотреть !? Каждая команда должна биться за победу ! А не на 0-0 играть ! Потом посмотрите как живут у нам футболисты которые играть не умеют и остальной народ , и разве на это не противно смотреть ?
23:31 10 ноября
В.Коваль
Кроме того, такие ребята, как Глушаков, Самедов, Кокорин должны были быть лидерами.//// лишить всех гражданства вместе с руководством а кокошу три раза, так как уровень игры сборной в полной мере отображает уровень руководителей этого предприятия.
23:24 10 ноября
streletc1783
стадо баранов-они мяч в первый раз видят.что делает черчесов? команды нет,каждый сам по себе.
23:20 10 ноября
Flamenco
Удивлен!!! После отставки прежнего главного тренера Сборной становится еще хуже! как и раньше, никтоза результат не отвечает!!! Главное Деньги остальное типа ваши проблемы! Девиз Нынешней Сбродной Команды... Позор
23:18 10 ноября