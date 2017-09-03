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16:41 | Футбол — Сборная России

Вандерсон - в атаке "Динамо" на матч против сборной России

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"Динамо" объявило стартовый состав на контрольный матч против сборной России. В атаке у бело-голубых сыграют Евгений Луценко и Вандерсон.

Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:

Основной состав: Нарубин - Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов - Соу, Тиам, Темников, Катрич - Луценко, Вандерсон.
Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.

Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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titan2313

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