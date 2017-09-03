Вандерсон - в атаке "Динамо" на матч против сборной России

"Динамо" объявило стартовый состав на контрольный матч против сборной России. В атаке у бело-голубых сыграют Евгений Луценко и Вандерсон.

Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:

Основной состав: Нарубин - Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов - Соу, Тиам, Темников, Катрич - Луценко, Вандерсон.

Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.

Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.