Вандерсон - в атаке "Динамо" на матч против сборной России

"Динамо" объявило стартовый состав на контрольный матч против сборной России. В атаке у бело-голубых сыграют Евгений Луценко и Вандерсон.
Полностью состав "Динамо" выглядит следующим образом:
Основной состав: Нарубин - Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов - Соу, Тиам, Темников, Катрич - Луценко, Вандерсон.
Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.
Матч Россия - "Динамо" состоится сегодня, начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.
Наш состав на матч с @TeamRussia: Нарубин, Морозов, Рыков (к), Хольмен, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 сентября 2017 г.
Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 сентября 2017 г.
titan2313
Второй состав Динамо - самое то для сборной!
16:58