Валерий Овчинников: "Я привез бразильцев в Россию: дурной пример оказался заразительным"

Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью "СЭ" заявил, что хотел бы видеть на поле национальную команду, на 100 процентов составленную из россиян.

- Вас не покоробило приглашение в сборную Ари?

– Хм. Я уже ко всему привык. Конечно, мне бы хотелось видеть на поле национальную команду, составленную из россиян на 100 процентов.

– Но что-то пошло не так?

– Да, где-то поехали не туда. С другой стороны, Лига чемпионов показывает реальный уровень российского футбола. Без сильных легионеров в этом турнире сложно. Может быть, этот принцип перенесли и на сборную. Национальную команду хотят укрепить. Но кем? Видимо, сегодня только за счет натурализации тех же бразильцев.

– Десять лет назад вы сказали: "Приношу извинения всему российскому народу, за то, что первый притащил сюда бразильцев. Простить себе не могу эту пакость".

– Да, произносил такое. По большому счету, тот эксперимент закончился и для тех бразильцев не самым лучшим образом. Но, оказалось, что дурной пример заразителен. И поперло… (Виталий Айрапетов)

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