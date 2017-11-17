Валерий Газзаев: "Сборная России перестала бояться великих!"

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что команда заслуживала победы в товарищеском матче с Испанией (3:3) больше, чем соперник. По его словам, игроки перестали бояться игр с более именитыми сборными.

– Ничья – закономерный результат?

– На мой взгляд, сборная России больше заслуживала победы, чем испанцы.

– Если бы не судья?

– Первый пенальти – просто надуманный. Второй – скорее был, чем не был. А так, в целом наша сборная показала качественный футбол. Именно такой игры мы ждем от ребят на предстоящем турнире. И как я уже сказал, мы перестали бояться великих! Посмотрите на единоборства, прессинг – никто не спасовал перед испанцами.

– Что тогда не понравилось?

– Оборона оставляет желать лучшего. Лунев проявил себя очень неплохо и показал, что у нас два хороших вратаря – он и Акинфеев. Желаю Андрею скорейшего выздоровления после травмы. Но, чтобы на что-то серьезное рассчитывать на домашнем чемпионате мира, нам крайне необходимо укрепить защиту. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Валерия Газзаева