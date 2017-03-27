18:23 | ФУТБОЛ — Сборная России

Тоби Алдервейрелд: "Россия сильно изменилась"

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Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд в преддверии товарищеского матча против России отметил, что соперник достаточно сильный. По его словам, будет непросто.

– Нам известны возможности сборной России, хотя эта команда сильно изменилась за последние годы, – отметил Алдервейрелд. – Мы не раз играли против россиян, в то же время неправильно было бы сравнивать команды разных времен. Деградирует ли команда? Не могу сказать. На мой взгляд, соперник сильный, и нам будет непросто.

– Как вам стадион?

– Невероятный! Будет восхитительно сыграть на этой арене. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Орлов узнал, что Алдервейрелд в составе и отказался от комментирования матча.

19:07

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