Тоби Алдервейрелд: "Россия сильно изменилась"

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд в преддверии товарищеского матча против России отметил, что соперник достаточно сильный. По его словам, будет непросто.

– Нам известны возможности сборной России, хотя эта команда сильно изменилась за последние годы, – отметил Алдервейрелд. – Мы не раз играли против россиян, в то же время неправильно было бы сравнивать команды разных времен. Деградирует ли команда? Не могу сказать. На мой взгляд, соперник сильный, и нам будет непросто.

– Как вам стадион?

– Невероятный! Будет восхитительно сыграть на этой арене. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)