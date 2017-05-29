Старший офицер безопасности РФС уверен, что Кубок конфедераций пройдет без эксцессов

Старший офицер безопасности сборной России Дмитрий Виноградов подчеркнул, что в стране умеют проводить такие крупные спортивные мероприятия, как Кубок конфедераций. Он уверен, что проблем с безопасностью во время турнира возникнуть не должно.

– Во время таких форумов, как Кубок конфедераций, безопасность обеспечена настолько большими и мощными силами, что я не вижу никаких проблем, – приводит ТАСС слова Виноградова. – Тем более вы помните, что недавно мы удачно провели сочинскую Олимпиаду. Наше государство умеет проводить большие форумы и обеспечивать на них безопасность.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии