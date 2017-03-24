21:39 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черсесов: "С Мариу Фернандесом не все юридические детали пока улажены"

0
0
0
0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что пока не определился с изменениями в составе на предстоящую игру с Бельгией. Также наставник рассказал, почему не выпустил защитника Мариу Фернандеса, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

 
Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. Александр САМЕДОВ.С трибун кричали: "Где футбол?!" Россия проиграла Кот-д'Ивуару

– Какие изменения по составу ждать в Сочи?

– Пока не готов сказать. Посмотрим, кто на что готов. Еще четыре дня впереди.

– Мариу Фернандес был в заявке, но не вышел. Это ваше тренерское решение?

– Просто решили не рисковать, не все юридические детали пока улажены.

– Трибуны реагировали очень негативно. Откуда такое отношение к команде в сознании болельщиков?

– Оно уже лет пять такое. Это не проблема, а вопрос, который нужно решить. Сегодня у нас это не получилось, мы до конца зрителя не удовлетворили. Будем делать выводы.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...