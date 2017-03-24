Станислав Черсесов: "С Мариу Фернандесом не все юридические детали пока улажены"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в контрольном матче от Кот-д'Ивуара (0:2) заявил, что пока не определился с изменениями в составе на предстоящую игру с Бельгией. Также наставник рассказал, почему не выпустил защитника Мариу Фернандеса, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Какие изменения по составу ждать в Сочи?

– Пока не готов сказать. Посмотрим, кто на что готов. Еще четыре дня впереди.

– Мариу Фернандес был в заявке, но не вышел. Это ваше тренерское решение?

– Просто решили не рисковать, не все юридические детали пока улажены.

– Трибуны реагировали очень негативно. Откуда такое отношение к команде в сознании болельщиков?

– Оно уже лет пять такое. Это не проблема, а вопрос, который нужно решить. Сегодня у нас это не получилось, мы до конца зрителя не удовлетворили. Будем делать выводы.