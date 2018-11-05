Станислав Черчесов: "Сейчас это не тот Кутепов, который играл на ЧМ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду защитника "Рубина" Егора Сорокина, а также невызов Ильи Кутепова из "Спартака" – игрока того же амплуа.

– Была ли необходимость вызывать Егора Сорокина? Все же восстановился Илья Кутепов.

– Если бы не было необходимости, мы бы не вызывали. Сорокин был на последнем сборе, он достаточно качественно себя проявляет. Потенциал у этого футболиста есть. Мы не вмешиваемся в дела клуба, почему футболист играет или не играет. Сорокин вышел на последней минуте и забил важный гол, значит, психологическое состояние у него какое надо. Если брать Илью, то сейчас это не тот Кутепов, который был на чемпионате мира. Ему нужно время, пусть он набирает ту форму, которая нужна, как раз в этой паузе. Он критично к себе относится, мы это знаем, и, думаю, он правильно все поймет.

– В прошлый раз вернулся Алексей Миранчук, в этот – Антон. Убедили?

– Это из той серии, что если на первом сборе оба были не в том состоянии, в котором надо, то Алексей на последний сбор приехал более готовым: забивал, отдавал. Антон выходит на тот уровень, который надо, если брать голы, передачи. Хотя есть нюансы, которые мы при личной встрече обговорим. Дело за ними, мы не можем же за них выходить на поле. (Александр Рогулев)